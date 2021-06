V Aluminiju številne spremembe

Kidričevo, 7. junija - V nogometnem klubu Aluminij se obetajo številne spremembe. Na ponedeljkov zbor ne bo Marcela Keneja, Renata Pantalona, Alena Krajnca in Nemanje Jakšića, ki so jim potekle pogodbe. Izposoja pa se je iztekla Dohyun Kimu, Tončiju Mujanu in Arminu Đerleku. Iz kluba sporočajo, da se za slednjega dogovarjajo za novo izposojo s turškim Sivasporjem.