Ljubljanska borza: Indeks sklenil s padcem

Ljubljana, 7. junija - Indeks SBI TOP Ljubljanske borze je današnje trgovanje sklenil pri 1143,59 točke, kar je 0,22 odstotka nižje kot v petek. Največji padec med blue chipi prve kotacije so zabeležile Intereuropine delnice, ki so se pocenile za 2,59 odstotka. Vlagatelji so sklenili za 1,59 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami.