United Group lani z več kot milijardo evrov prihodkov

Amsterdam, 7. junija - Prihodki družbe United Group, ki je v Sloveniji lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach, so se v letu 2020 povečali za 56,5 odstotka na 1,16 milijarde evrov, so danes sporočili iz družbe. Rast se je nadaljevala tudi v prvem četrtletju letos, ko so prihodki porasli za 126,5 odstotka na 439,4 milijona evrov.