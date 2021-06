Policisti prekinili vratolomno zasledovanje in streljanje

Novo mesto, 7. junija - Brežiški policisti so se v petek zvečer napotili v Novo vas in Ponikve, odkoder so prejeli več klicev o streljanju, grožnjah z orožjem ter zasledovanju po cesti. V Ponikve, kjer naj bi imeli zabavo, se je pripeljal avto, iz katerega so streljali v zrak, udeleženci zabave so se pognali za njim. A so zasledovanje prekinili policisti.