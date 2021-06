V SD še naprej kritični do slovenskega načrta za okrevanje

Ljubljana, 7. junija - V SD so kljub posodobljeni primerjalni analizi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost inštituta Bruegel, ki Slovenijo po naložbah v zeleno in digitalno uvršča v zlato sredino EU, kritični do slovenskega dokumenta. Kot poudarjajo, bi morali biti med najbolj ambicioznimi, a smo v najboljšem primeru del sivega povprečja.