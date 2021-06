Pri Novem mestu bodo revitalizirali območje ob kolesarskem velodromu

Novo mesto, 7. junija - Mestna občina Novo mesto, novomeški razvojni center in podjetji Korona ter Sensedge so se povezali pri projektu razvoja inovativnih rešitev za zdravo življenje in dobro počutje na mestnih površinah. Cilj tega pilotnega projekta je revitalizacija območja v Češči vasi z novimi rekreacijskimi površinami v naravi in spodbujanje zdravega življenja.