Na novem prizorišču v Hali L56 komedija MGL Slamnik

Ljubljana, 7. junija - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili komedijo francoskega dramatika in komediograf Eugena Labicha Slamnik. Režijo je prevzel Diego de Brea, ki se je, kot je povedal, v procesu dela ukvarjal predvsem s tem, da bi bili iskreni in stvarni. Premiera bo 9. junija v Hali L56 na Litostrojski cesti 56.