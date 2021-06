Evropska komisija objavila poročilo na temo enakosti spolov v kulturi

Bruselj, 7. junija - Evropska komisija je danes objavila poročilo o enakosti spolov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Poročilo zajema pregled 250 primerov dobrih praks in priporočil za izboljšanje delovnih pogojev za ženske, izpostavljena pa so področja stereotipov, spolnega nadlegovanja, razlik v plačilu med spoloma in dostopa do vodilnih položajev.