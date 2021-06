Opozicija za razpravo o Salonitu Anhovo; Vizjak za napredek, ne zapiranje

Ljubljana, 7. junija - Opozicijske stranke Levica, LMŠ, SD in SAB so vložile zahtevo za splošno razpravo o predlogu zakona, ki bi za sosežig odpadkov določil enako stroge pogoje, kot veljajo za sežig odpadkov. Okoljski minister Andrej Vizjak poudarja, da so določeni parametri za sosežig sedaj strožji kot za sežig, zavzema se za napredek namesto za zapiranje podjetij.