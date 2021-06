Izgubljena slika Winstona Churchilla The Moat, Breccles na Phillipsovi dražbi

New York, 8. junija - Slika z naslovom The Moat, Breccles, ki predstavlja simbol prijateljstva med nekdanjim britanskim predsednikom vlade Winstonom Churchillom in grškim ladijskim magnatom Aristotelom Onassisom, bo 23. junija na Phillipsovi večerni dražbi 20. stoletja in sodobne umetnosti. Delo je ocenjeno na 1,5 do dva milijona ameriških dolarjev.