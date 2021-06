Zaposleni v gostinstvu in turizmu za možnost več vrst testiranja

Ljubljana, 7. junija - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zdravstvenemu ministru Janezu Poklukarju ponovno predlaga, naj se zaposlenim v gostinstvu in turizmu omogoči več vrst testiranja na novi koronavirus. Tako med drugim predlagajo samotestiranje, testiranje na slino ali jemanje brisa iz grla. Opozorili so tudi na odhajanje delavcev iz panoge.