Centri za socialno delo junija začenjajo izdajati informativne izračune pri podaljšanju letnih pravic

Ljubljana, 7. junija - Centri za socialno delo ta mesec začenjajo izdajati informativne izračune pri podaljšanju letnih pravic, piše na spletni strani ministrstva za delo. Informativne izračune bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, kasneje pa še za uveljavljanje pravice do državne štipendije.