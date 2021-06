Trebnje, 7. junija - Mladi srbski levičar Veljko Stanojević je po Gašperju Horvatu in Stašu Jovičiču-Slatinku tretja okrepitev trebanjskega rokometnega prvoligaša za prihodnjo sezono. Kot so danes sporočili iz klubskega tabora, bo Stanojević dres trebanjskih levov nosil vsaj do konca sezone 2023/24.