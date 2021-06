Posavci ob tamkajšnji etapi dirke po Sloveniji poudarjajo turistično-kolesarsko naravnanost

Krško, 7. junija - Posavje si od petkove tretje etape 27. mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo odvijala na tamkajšnjem širšem območju, obeta obilo turistične promocije. Domači in tuji javnosti se želijo predstaviti predvsem kot kolesarstvu in tovrstnemu turizmu prijazno območje z razvito in zgrajeno infrastrukturo, so poudarili tamkajšnji župani.