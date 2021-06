Na Hrvaškem prvi junijski konec tedna 627.000 nočitev tujih turistov

Zagreb, 7. junija - Na Hrvaškem so minuli podaljšani praznični konec tedna, med 2. in 6. junijem, zabeležili 185.000 turističnih obiskov in 787.000 nočitev, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Tuji turisti so ustvarili 627.000 nočitev, med njimi je bilo 60.000 slovenskih nočitev.