Respiratorne okužbe pri otrocih letos z zamudo

Ljubljana, 7. junija - Med otroki je v zadnjih tednih več okužb dihal, gre predvsem laringitise, težave z dihanjem in prehladna obolenja. Letos so prišla z nekajmesečno zakasnitvijo, kar je posledica sproščanja ukrepov, pa tudi vremenskih razmer. Situacija z okužbami je takšna, kot bi bila sicer v marcu in aprilu v normalnem letu, je za STA pojasnil pediater Denis Baš.