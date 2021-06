Talibani obljubljajo varnost lokalnim sodelavcem tujih sil

Kabul, 7. junija - Talibani so danes zagotovili, da so Afganistanci, ki so delali za tuje sile, varni in jim z umikom tujih vojakov ni treba oditi iz države. Številni Afganistanci so v preteklih 20 leti delali za mednarodne sile kot tolmači, varnostniki ali opravljali druga dela in naloge.