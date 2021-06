Podgoršek podpisal protokol za izvoz perutninskega mesa na Kitajsko

Ljubljana, 7. junija - Minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je danes v okviru video dialoga Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope za carino, inšpekcijski nadzor in karanteno podpisal protokol za izvoz perutninskega mesa iz Slovenije na Kitajsko. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da bosta državi kmalu podpisali še protokol za izvoz svinjine.