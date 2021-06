Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP dopoldne v rdečem

Ljubljana, 7. junija - Indeks SBI TOP je v nov trgovalni teden vstopil s padcem. Pod gladino so ga potisnile delnice Luke Koper, Pozavarovalnice Sava, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Največ zanimanja so vlagatelji zaenkrat pokazali za Krkine delnice, s katerimi so opravili za dobrih 300.000 evrov poslov.