V Zagrebu se danes začenja 31. Animafest s slovensko udeležbo

Zagreb, 7. junija - S celovečernim animiranim filmom Kill it and Leave this Town poljskega avtorja Mariusza Wyliczinskega bodo danes v Zagrebu odprli 31. mednarodni festival animiranega filma Animafest. Na programu do 12. junija je približno 350 filmov, med njimi tudi filmi slovenskih animatorjev. Napovedanih je več kot 150 gostov.