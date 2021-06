V Nemčiji odpravili prednostne skupine za cepljenje

Berlin, 7. junija - V Nemčiji z današnjim dnem ukinjajo sistem prednostnih skupin za cepljenje proti covidu-19, kar pomeni, da je lahko cepljen vsak, ki je starejši od dvanajst let. Kljub sprostitvi cepljenja pa se vrstijo opozorila, da v Nemčiji cepiva ni dovolj in da se ne bodo mogli takoj cepiti vsi, ki bodo to želeli.