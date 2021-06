Britanska kraljeva družina navdušena nad novo družinsko članico

London, 7. junija - Britanska kraljica Elizabeta II. je navdušena nad novico, da se je vojvodi in vojvodinji sussekški, princu Harryju in njegovi ženi Meghan rodila hčerka, ki sta jo poimenovala Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Čestitke so paru na družbenih omrežjih sporočili tudi drugi člani kraljeve družine, poroča britanski BBC.