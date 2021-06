Znano in neznano o Sloveniji: Kar 80.000 aktivnih pevcev

Ljubljana, 22. junija - Zborovsko petje je v Sloveniji najbolj množična ljubiteljska kulturno-umetniška dejavnost, v kateri se danes združuje in ustvarja okrog 80.000 aktivnih pevcev. Imamo od 2500 do 3000 zborov, ki jih vodi okrog 1300 zborovodij. V preteklih 30 letih je zborovsko petje postalo bolj množično in kvalitetnejše, so za STA navedli na JSKD.