Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Ljubljana, 7. junija - Trošarine in okoljske dajatve, obračunane z obračunom, ki jih bodo zavezanci Finančni upravi RS (Furs) predložili od 10. junija naprej, se bodo plačevali na nove podračune, je danes sporočil Furs.

Novi podračuni so objavljeni na spletni strani Fursa v seznamu sta.si/qNtZ0P.

Zavezanci lahko preverijo pravilni podračun za plačilo trošarin in okoljskih dajatev tudi na konkretnem obračunu trošarine oz. okoljske dajatve v informacijskem sistemu E-TROD. Če želi zavezanec plačati več vrst dajatev, ki se plačujejo na isti podračun, v enem znesku, pri plačilu navede referenco SI19 davčna številka-99996.

Prav tako se z 10. junijem spreminja podračun za plačevanje trošarinske obveznosti za trošarinske zavezance, ki prek portala eCarina ali v papirni obliki oddajajo napovedi - dokumente TRO-NAP oz. TRO-ZPP. Če trošarinski zavezanci v teh primerih obveznosti po napovedi plačajo vnaprej, plačilo izvršijo na podračun št. SI56011008881000030 z referenco prejemnika SI19 DŠ-29009. Če pa želijo plačilo dolga po napovedi zavarovati z gotovinskim pologom, gotovinski polog plačajo na depozitni podračun št. SI56011006000009626 z referenco prejemnika SI19 DŠ-55000-2900.

Vpogled v stanje obveznosti, evidentiranih na podlagi obračunov trošarin in okoljskih dajatev, predloženih od 10. junija naprej, se v eDavkih izvede v eKartico oz. eKarticoO (odprte postavke). Vpogled v stanje obveznosti evidentiranih na podlagi obračunov trošarin in okoljskih dajatev predloženih pred 10. junijem se v eDavkih še vedno izvede v eKarticoC.

Zavezanci, ki bodo pri pregledu knjigovodske kartice v eDavkih ugotovili, da je pri plačilu dajatev prišlo do pomote ali so bile dajatve plačane v previsokem znesku, naj oddajo vlogo za vračilo ali preknjižbo, ki je objavljena na spletni strani Fursa sta.si/q6e6D9, so še sporočili.