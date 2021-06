Evropski parlament bo danes odločal o covidnem potrdilu

Strasbourg, 8. junija - Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu danes po pričakovanjih prižgali zeleno luč digitalnemu covidnemu potrdilu, ki naj bi olajšalo potovanja znotraj EU to poletje. Razpravljali bodo tudi o zaostritvi odnosov med EU in Belorusijo po preusmeritvi Ryanairovega letala in aretaciji beloruskega novinarja Romana Protaseviča.