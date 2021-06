Plečnikova nagrada arhitektom Tržnice Ptuj

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 7. junija - Plečnikovo nagrado za leto 2021 so prejeli Tomaž in Lena Krušec, Vid Kurinčič, Zala Likavec Perovšek, Ana Kučan in Luka Javornik za Tržnico Ptuj. Strokovna komisija je na današnji prireditvi na vrtu Plečnikove hiše podelila tudi štiri Plečnikove medalje.