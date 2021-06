Dvodelno EP do 21 let tudi pred navijači ustoličilo Nemce

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 7. junija - Največji nogometni dogodek v samostojni Sloveniji se je končal z zmago Nemcev. Prvenstvo v starostni kategoriji do 21 let, ki je v dveh delih potekalo v Sloveniji in na Madžarskem, je pred omejenim številom gledalcev postreglo z zanimivim razpletom in tretjim naslovom nemške izbrane vrste, ki je v ljubljanskih Stožicah ugnala Portugalce z 1:0.