Četverica kandidatov za člane Sodnega sveta poudarila potrebo po strokovnem in neodvisnem sodstvu

Ljubljana, 7. junija - Kandidati za člane Sodnega sveta Viktorija Žnidaršič Skubic, Andrej Razdrih, Jorg Sladič in Urška Kežmah so med današnjo javno predstavitvijo v predsedniški palači večkrat poudarili potrebo po strokovnem, neodvisnem in nepristranskem sodstvu, ki vztraja pri svoji apolitičnosti. Soglašali so tudi glede pomena transparentnega delovanja sodstva.