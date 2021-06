Luka Dončić: Plačujejo nas za zmage

Ljubljana, 7. junija - Košarkarji Dallas Mavericks so kljub 46 točkam svojega prvega zvezdnika Luke Dončića obstali v prvem krogu končnice lige NBA. Los Angeles Clippers so bili na odločilni sedmi tekmi v domačem Staples Centru na krilih Kawhija Leonarda boljši s 126:111 in napredovali v konferenčni polfinale. "Plačujejo nas za zmage," je bil razočaran Dončić.