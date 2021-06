Nemci v Stožicah do naslova na EP do 21 let

Ljubljana, 6. junija - Nemška mlada nogometna reprezentanca je v ljubljanskih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov v starostni kategoriji do 21 let. V finalu prvenstva, ki je v dveh delih potekalo v Sloveniji in na Madžarskem, so pred nekaj manj kot 4900 gledalci ugnali Portugalsko z 1:0 (0:0). Edini gol je v 49. minuti dosegel Lukas Nmecha.