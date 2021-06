Zastoji vztrajajo na mejnih prehodih in pred predorom Karavanke

Ljubljana, 6. junija - Na mejnih prehodih s Hrvaško vztrajajo zastoji, dva kilometra dolga kolona vozil pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Po podatkih prometnoinformacijskega centra osebna vozila na vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo do dve uri, do uro in pol pa na mejnih prehodih Dobovec, Ormož in Rogatec.