Košarkarska reprezentanca 3x3 brez OI

Debrecen, 6. junija - Moški članski reprezentanci v košarki 3x3 se ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokio. Na kvalifikacijskem turnirju v Debrecenu so Slovenci obstali v polfinalu, ko so jih po izenačenem in napetem dvoboju z 19:16 ugnali gostitelji Madžari. V Tokio bo odpotoval zmagovalec finalnega obračuna med Belgijo in Madžarsko.