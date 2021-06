Našli črno skrinjico s tovorne ladje ob obali Šrilanke

Kolombo, 6. junija - V morju ob obali Šrilanke so danes vendarle našli črno skrinjico s tovorne ladje, ki je tam maja najprej zagorela in se nato pred dnevi začela potapljati. Zaradi nesreče se zdaj območje sooča z ekološko katastrofo. Potapljači, ki pod vodo iščejo morebitno uhajanje nevarnih snovi z ladje, so morali delo danes prekiniti.