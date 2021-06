Pahor bo ob 30-letnici samostojnosti na slovesnem kosilu gostil slovenske škofe

Ljubljana, 7. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo ob 30-letnici samostojnosti Slovenije na slovesnem kosilu gostil škofe Slovenske škofovske konference. Že na zadnjem srečanju sta Pahor in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore izrazila željo, da bi praznovanje minilo v znamenju ponosa na prehojeno pot in optimističnega pogleda na prihodnjih 30 let.