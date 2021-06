Dele Nemčije zajelo neurje, poplavljena železniška postaja v Stuttgartu

Stuttgart, 6. junija - Številne dele Nemčije, od Severnega morja pa vse do Saške in vzhoda Bavarske, je zajelo hudo neurje z obilnim deževjem. Ponekod na Bavarskem so se morali zato spopasti s poplavami, več cest je bilo zaprtih, narasla voda je celo odnašala avtomobile. Poplavilo je tudi železniško postajo v Stuttgartu v sosednji deželi Baden-Württemberg.