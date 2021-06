V Afganistanu znova hudi spopadi in številni mrtvi

Kabul, 6. junija - V Afganistanu se nadaljuje ofenziva talibanov. Ponoči so znova napadli več ključnih mest v pokrajini Farjab na severu države. Pred policijsko postajo v središču okrožja Kajsar je eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer so bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti tamkajšnji šef policije in še najmanj osem policistov, a morda je mrtvih še veliko več.