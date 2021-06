Stoltenberg opozoril Moskvo in Minsk pred grožnjami članicam Nata

Bruselj, 6. junija - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je opozoril Rusijo in Belorusijo, naj ne grozita članicam zavezništva. "Zelo smo pozorni na to, kaj se dogaja v Belorusiji," je dejal za nemški Welt am Sonntag. "Seveda smo pripravljeni, da zaščitimo in obranimo vsako zaveznico pred kakršnokoli grožnjo, ki bi prišla iz Minska in Moskve," je dejal.