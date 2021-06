Mrežice kljub poškodbi Hardna povedle v polfinalu

New Jersey, 6. junija - Košarkarji Brooklyn Nets so v domači dvorani z odliko začeli polfinale vzhodne konference lige NBA, četudi so že po 43 sekundah zaradi poškodbe izgubili prvega zvezdnika Jamesa Hardna. Na sceno sta stopila preostala dva od "velike trojke" Kevin Durant in Kyrie Irving ter popeljala mrežice do uvodne zmage nad Milwaukee Bucks s 115:107.