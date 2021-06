Prvak Tampa Bay zmago oddaljen od polfinala lige NHL

Tampa, 6. junija - Hokejski prvak severnoameriške lige NHL, Tampa Bay Lightning, je po številnih golih in zmagi s 6:4 dobil tretjo tekmo 2. kroga končnice na zahodu proti Carolini Hurricanes. To pomeni, da ga le še zmaga loči od uvrstitve v polfinale tekmovanja za Stanleyjev pokal. New York je premagal Boston Bruins in dvoboj na štiri zmage izenačil na 2:2.