Neja Kršinar 39. na evropskem pokalu na 10.000 m

Birmingham, 6. junija - Na evropskem pokalu v Birminghamu je na 10.000 m nastopila trojica slovenskih maratoncev, najboljša pa je bila Neja Kršinar. S časom 35:23,25 je bila 12. v finalu B in skupno 39. V finalu A je bilo namreč hitrejših vseh 27 tekmovalk, ki so prišle do cilja. Zmagala je Britanka Eilish McColigan (31:19,35).