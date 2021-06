Poljaki na vrhu, Slovenci nekoliko zdrsnili na lestvici

Rimini, 5. junija - V odbojkarski ligi narodov so danes odigrali šesti krog tekmovanja. Slovenska izbrana vrsta je po porazu proti Nemčiji z 1:3 zdrsnila na peto mesto, na vrhu pa so po slavju proti Rusom ostali Poljaki. Sledijo jim Brazilci in Francozi, pred Slovenijo pa je na četrtem mestu še Rusija.