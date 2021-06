Riga, 5. junija - Hokejski reprezentanci Kanade in Finske sta finalistki letošnjega svetovnega prvenstva elitne skupine v Latviji. V današnjem prvem polfinalu so Kanadčani premagali ZDA s 4:2 (1:1, 1:0, 2:1), v popoldanskem drugem pa so bili Finci boljši od Nemcev z 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).