Ljubljana, 5. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta med priključkoma Slovenska Bistrica/sever in Fram proti Mariboru ponovno odprta in normalno prevozna. Daljši zastoj ostaja na vzporedni regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Framom, potovalni čas se podaljša za približno eno uro.