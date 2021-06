Ljubljana, 5. junija - Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je na kongresu potrdila, da bo svetovno prvenstvo divizije I-A prihodnje leto gostila Ljubljana, in sicer bo to potekalo med 2. in 8. majem 2022 v Hali Tivoli, je na svoji spletni strani objavila Hokejska zveza Slovenije.