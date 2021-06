V Indiji ob padanju števila okužb s koronavirusom sproščajo omejitve

New Delhi, 5. junija - V Indiji še naprej pada število novih primerov okužb z novim koronavirusom, zato ponekod sproščajo omejitve. V prestolnici New Delhi bodo lahko v ponedeljek ponovno odprli tržnice in nakupovalna središča, ponovno bo obratovala tudi podzemna železnica, a s polovično zmogljivostjo, je danes povedal glavni minister mesta Arvind Kejriwa.