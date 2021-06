Montreal dosegel še drugo zmago, Las Vegas znižal zaostanek

Winnipeg/Las Vegas, 5. junija - V drugi polfinalni tekmi zahodne konference severnoameriške hokejske lige NHL so Montreal Canadiens na gostovanju ugnali Winnipeg Jets z 1:0 in povedli z 2:0 v zmagah. Vegas Golden Knights pa so doma premagali Colorado Avalanche s 3:2 in znižali na 1:2. Moštva igrajo na štiri zmage.