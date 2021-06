Colon po zmagi nad Racingom do premiernega naslova v Argentini

Buenos Aires, 5. junija - Nogometaši moštva Club Atletico Colon so prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov v Argentini. Ekipa iz province Santa Fe je v odločilni tekmi v petek ugnala Racing Club iz Avellaneda v predmestju Buenos Airesa s 3:0 (0:0) in prišla do premiernega pokala za najboljšo ekipo v državi.