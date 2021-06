Brazilci na poti do SP še vedno s popolnim izkupičkom

Porto Alegre, 5. junija - Nogometaši Brazilije so v petem krogu kvalifikacij za SP 2022 v Porto Alegreju premagali Ekvador z 2:0 (0:0) in dosegli še peto zmago, s katero so se utrdili na vrhu razpredelnice. Za štiri točke zaostaja Argentina, Ekvador na tretjem mestu zdaj že za šest.