Wall Street s tedensko rastjo

New York, 5. junija - Osrednji borzni indeksi so minuli skrajšani trgovalni teden v petek sklenili z rastjo, pri čemer je pomagalo poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki je bilo dovolj mlačno za utrditev upanja vlagateljev, da centralna banka Federal Reserve še ne bo začela višati obrestne mere.