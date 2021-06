Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. junija - Poročilo o novih delovnih mestih je omililo pomisleke, da bo gospodarska rast spodbudila inflacijo, zato so newyorške borze trgovalni dan zaključile v zelenem. Kljub temu podatki o brezposelnosti kažejo, da je pot do okrevanja gospodarstva, ki bo nadomestila 7,6 milijona izgubljenih delovnih mest, še dolga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.